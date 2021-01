Los bancos internacionales terminaron con una jornada positiva el 6 de enero en Bolsa con ganancias en ocasiones superiores al 7%, animados por una victoria demócrata en Georgia que daría el control del Senado de Estados Unidos al partido del presidente electo Joe Biden.

Analistas señalan que esa situación política de Estados Unidos daría paso a la aprobación de un paquete de estímulos económicos por parte del congreso de ese país, para paliar la fuerte crisis ocasionada por el Covid-19.

Los valores de los bancos, sensibles a las tasas de interés, también mejoraron, en línea con el alza del rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años por encima del 1 por ciento.

En Wall Street el banco que más ganó en el precio de sus acciones este miércoles fue Wells Fargo & Co con un avance de 7.08%, seguido de cerca por Bank of New York Mellon con una ganancia de 6.76 por ciento.

El tercer sitio fue para Bank of America que tuvo un incremento en el precio de sus títulos de 6.25% y en el cuarto escalón estuvo Morgan Stanley que ganó 6.03 por ciento.

Más abajo se ubicó Citigroup, con un avance de 5.75% y los bancos de inversión Goldman Sachs y JPMorgan con subidas de 5.40 y 4.70%, respectivamente.

Contagio

La euforia llegó también a los bancos europeos donde el principal índice del sector el Stoxx 600 bancos lideró las alzas con una subida de 5.53 por ciento. Los bancos registraron así su mejor jornada en dos meses.

El Stoxx 600 de bancos se ubicó por delante del sector energético que ganó 2.7% y de los recursos básicos con un avance de 2.4 por ciento.

El británico HSBC Holdings fue la institución bancaria europea con la mayor alza en las operaciones bursátiles del miércoles, ganando 9.92 por ciento.

Los bancos españoles no se quedaron atrás. De hecho Santander fue la segunda institución bancaria europea con la mayor ganancia en Bolsa ayer con un alza de 6.87% y Sabadell con un incremento en el precio de sus acciones de 6.38 por ciento.

Otro español, Bankinter, subió 6.10% mientras que el BBVA ganó 5.77%, en la Bolsa de Madrid. Caixabank, por su parte, tuvo un avance de 5.67% en el precio de sus acciones.

En Alemania, por su parte, las acciones de Deutsche Bank tuvieron una ganancia de 5.99%, mientras que en París los títulos de BNP Paribas aumentaron ayer 5.52% y los de Credit Agricole sumaron 4.05 por ciento.

Suben menos

Los bancos mexicanos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también tuvieron una jornada positiva aunque sus ganancias no fueron tan grandes como las de sus pares europeos y estadounidenses. De hecho hubo dos bancos que terminaron a la baja

El que más ganó fue Banco Santander México con un avance de 3.70%, seguido por el regiomontano Banorte con un rendimiento intradía de 1.52 por ciento.

En tercer lugar quedó Gentera que avanzó 0.66% y Banco Del Bajío que ganó 0.57 por ciento.

Sólo dos bancos tuvieron ligeras pérdidas ayer. Regional cayó 0.02%, mientras que Inbursa cayó 0.20 por ciento.

Cabe destacar que cuatro de las seis instituciones bancarias mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores forman parte del principal índice bursátil, el S&P/BMV IPC. Santander y Regional salieron en el último ajuste de la muestra realizado en septiembre del 2020.

Analistas aseguran que este año seguirá siendo incierto para el sector bancario a nivel mundial.

Bancos mexicanos tendrán otro año complicado: Fitch

Tras un año con el sector bancario castigado en la Bolsa Mexicana de Valores, Fitch Ratings advierte que el 2021 tampoco será sencillo para estas emisoras, pues prevé que la rentabilidad seguirá siendo baja en relación con las tendencias históricas, ya que los préstamos y la generación de ingresos serán anémicos.

La actividad económica de México podría permanecer por debajo de los niveles anteriores a la crisis hasta 2023, lo que mantendrá las presiones sobre el desempeño de los bancos comerciales”, indicó la calificadora en un reporte.

En el 2020 las acciones de Gentera cayeron 50.03%, los de Santander México 21.37%, en tanto que los títulos de Banco del Bajío retrocedieron 13.86%, los de Inbursa 13.50% y los de Regional 13.24 por ciento. La excepción fue Banorte, que reportó una ganancia de 4.05%, de acuerdo con Economática.

El valor de capitalización bursátil de los seis bancos cayó en el 2020 en 71,302 millones de pesos, de 736,758 millones a 665,456 millones de pesos, de acuerdo con datos de Economática.

El sector financiero al estar muy relacionado con el desempeño económico, tuvo un año complicado en Bolsa ante los débiles datos económicos del país y el menor apetito por riesgo en el mercado causado por la crisis sanitaria y económica causada por el virus de Covid-19.

Sin embargo, Fitch no espera que la capitalización y la liquidez disminuyan drásticamente en 2021 para los sistemas bancarios más grandes de América Latina como Brasil y México.

El panorama no es exclusivo para México, pues las malas perspectivas se extienden para toda América Latina. Entre los factores en contra del sistema financiero están los rebrotes del virus, que podrían descarrilar la recuperación de la región y debilitar las métricas bancarias en relación con las tendencias históricas y los índices de referencia de calificación.

“Una política monetaria acomodaticia sostenida, si bien respalda la recuperación económica, ejercerá una mayor presión sobre el desempeño de los bancos. La interferencia política en algunos sistemas bancarios (ya sea exigiendo extensiones de plazo y/o implementando topes de tasas de interés) también incrementará los costos crediticios finales y/o reducirá la disponibilidad de crédito”, señala el análisis.

Al respecto, el Banco de México disminuyó la tasa de referencia en 2020 en 300 puntos base de 7.25 a 4.25%, y analistas consideran que hay espacio para que baje otros 25 puntos base.

Fitch advierte para este año en América Latina sobre una caída en la calidad de los activos y la rentabilidad de los grupos financieros como consecuencia de un deterioro en la capacidad de pago de los prestatarios.

(Con información de agencias)

diego.ayala@eleconomista.mx