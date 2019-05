Las family offices en México destinan el 30% de sus inversiones en acciones de empresas listadas en Bolsa de valores de México, reveló el estudio “Panorama de Oficinas de Familia en México”.

El documento, que fue presentado en el marco del XIV Summit de Capital Privado, organizado por la Amexcap, también mostró que alrededor del 51% de lo que invierten las oficinas de familia lo hacen en activos alternativos, teniendo a bienes raíces con un peso de más de 20 por ciento, dijo el director general de ST Capital, Jaime García.

Además, este tipo de inversionistas concentran sus inversiones en un 50% en México y el otro 50% en el extranjero. Sin embargo, se prevé que esta tendencia empiece a revertirse en los próximos tres a cinco años, con un porcentaje de 40% en el territorio nacional.

Jaime García puntualizó que la encuesta se realizó entre 25 oficinas de familias.

Este grupo de inversionistas son un grupo de personas que se dedican, principalmente, a administrar el patrimonio familiar.

Jaime García, que representa a un family office, estimó que en el país operan entre 50 y 100 oficinas de familia con diverso grado de sofisticación, cuyos activos alcanzan por lo menos 500 millones de activos.

Asimismo, explicó que al año reciben entre 100 a 120 propuestas de inversión, sin embargo, terminan aceptando tres a cuatro al año.

“La visión que se tiene es de muy de largo plazo y de acuerdo con ello se hacen las inversiones, principalmente están invertidos en acciones y bienes raíces”, puntualizó tras su participación en el Summit de Capital Privado de la Asociación Mexicana de Capital Privado.

El director general de ST Capital, una firma de servicios financieros que también maneja un family offices, explicó que esta es la primera vez que realizan el estudio para conocer la manera en que estos jugadores toman decisiones de inversión.

“Lo que queremos es que haya más información de las oficinas familiares porque son un jugador importante, los emprendedores no nos conocen, los empresarios no nos conocen y no necesariamente nos consideran como una opción”, indicó Jaime García.

Consideró que ante el nuevo régimen de gobierno siguen buenas perspectivas de inversión.

[email protected]