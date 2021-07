Las grandes empresas tecnológicas empujaron un alza de Wall Street el jueves, prolongando un modesto repunte de dos días, luego de que datos económicos mediocres y resultados empresariales mixtos hicieron que los inversores volvieran a los valores de crecimiento.

El retroceso de los valores sensibles al ciclo económico contuvo las ganancias del S&P 500 y del Dow Jones, y los valores de pequeña capitalización tuvieron un desempeño inferior a los de mayor tamaño.

Sin embargo, las empresas tecnológicas y los valores afines a la tecnología, como Apple Inc, Amazon.com , Facebook Inc, Alphabet Inc y Microsoft Corp, subieron antes de la presentación de sus resultados trimestrales la próxima semana, lo que situó al Nasdaq a la cabeza.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses terminaron la sesión a un 1% de sus máximos históricos de cierre.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 25.35 puntos o 0.07%, a 34,823.35 unidades; el S&P 500 ganó 8.79 puntos o 0.20%, a 4,367.48 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 52.64 puntos o 0.36%, a 14,684.60 unidades.

Los valores de crecimiento, que se desempeñaron mejor durante la crisis de salud, volvieron a tener el favor de los inversores, mientras que el índice de valor retrocedió.

"El mercado está oscilando entre la opinión de que el crecimiento económico casi ha tocado techo, por lo que hay que comprar valores que fabriquen su propio crecimiento, como las empresas tecnológicas, y la opinión de que el crecimiento económico continuará y hay que poseer valores cíclicos y de valor", dijo David Carter, director de inversiones de Lenox Wealth Advisors.

El número de trabajadores estadounidenses que presentaron por primera vez solicitudes de subsidio de desempleo se disparó inesperadamente a 419,000 la semana pasada, un máximo de dos meses, según el Departamento de Trabajo.

Los agentes del mercado siguen de cerca los indicadores del mercado laboral en busca de pistas sobre el momento en que la Reserva Federal (Fed), que se reunirá la próxima semana, comenzará a debatir sobre la subida de las tasas de interés desde un nivel cercano a cero.

"Los datos del paro no han tenido impacto significativo en los mercados o en las perspectivas económicas", añadió Carter. "Ahora todo gira en torno a cuánto tiempo tolerará la Fed las bajas tasas. La Fed parece estar favoreciendo su mandato de pleno empleo más que su mandato de estabilidad de precios", dijo Carter.

"En consecuencia, la próxima reunión de la Fed podría ser impactante", añadió.

Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro bajaron después de que la demanda en la mayor subasta de TIPS de la historia tocó un mínimo histórico, presionando a los bancos sensibles a las tasas.

kg