Out in the World: La guía arcoíris de viajes de National Geographic

Por primera vez en su historia, National Geographic lanza una guía de viajes completamente dedicada a la comunidad LGBTQ+ y sus aliados. Out in the World: An LGBTQIA+ (and Friends!) Guide to Spontaneous Adventures Across the Globe es una invitación abierta a descubrir más de 100 destinos en todo el mundo donde el respeto, la seguridad y la inclusión van de la mano con la aventura.

Escrita por Amy B. Scher y Mark Jason Williams, escritores especializados en turismo y narrativa personal, esta guía rompe con los moldes tradicionales al centrar cada capítulo en la personalidad del viajero y no únicamente en la ubicación.

Desde escapadas románticas hasta travesías espirituales, fiestas memorables o visitas a sitios embrujados, Out in the World ofrece rutas originales, sugerencias de hospedaje inclusivo, consejos de seguridad y herramientas para conectar de forma significativa con la cultura local.

En entrevista para El Economista, Mark Jason Williams explica que el libro surgió de una necesidad no cubierta por la industria editorial de viajes: “Escribimos este libro porque no existía. Las secciones LGBTQ+ en las guías suelen estar al final y enfocadas en bares o discotecas. Eso es genial, pero no lo es todo. A veces solo quería ir a un pueblo pequeño, comprar antigüedades y quedarme en una posada acogedora, pero ningún libro me decía cómo hacerlo. Queríamos una guía inclusiva con ideas reales para distintos tipos de viajeros”.

Explicó que la guía no sólo es innovadora en su enfoque narrativo, sino que representa un paso simbólico dentro del ecosistema editorial de una marca con más de 135 años de trayectoria.

Para National Geographic, publicar Out in the World es también una declaración de valores: la diversidad y la inclusión forman parte esencial de la exploración contemporánea. Además de listar destinos, el libro incluye información cultural clave, sugerencias de etiqueta local, formas de protegerse ante entornos hostiles y experiencias recomendadas que van desde tours gastronómicos y museos queer, hasta festivales de arte, desfiles del orgullo y zonas naturales remotas.

Entre los lugares destacados aparecen Berlín, Reikiavik, Ciudad de México, Montreal, Bangkok, Lisboa, Provincetown, Mykonos y pequeños enclaves en América Latina y Asia donde las personas LGBTQ+ pueden viajar con tranquilidad.

Cada sitio es evaluado bajo criterios como hospitalidad, apertura social, accesibilidad, legalidad y riqueza cultural.Out in the World ya está disponible en librerías físicas en Estados Unidos y plataformas digitales como Amazon, marcando un suceso clave en la forma en que se escribe sobre el mundo y quienes lo recorren.