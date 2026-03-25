Morningstar 2026: XPERT-B B1 gana con estrategia balanceada y gestión activa del riesgo

En un entorno de tasas de interés más bajas y mayor dispersión en los mercados, los fondos multiactivos buscan abrirse espacio entre los inversionistas mexicanos. Para Alejandro Martínez Feres, director general de SAM Asset Management México, el reconocimiento obtenido por Morningstar al fondo XPERT-B B1 refleja una estrategia centrada en diversificación, gestión activa y control de riesgos.

En entrevista con El Economista, explicó que el desempeño del fondo se apoyó en cuatro pilares: mezcla estratégica de activos, asignación dinámica, construcción del portafolio mediante bloques de inversión y una gestión rigurosa del riesgo.

Esa estructura permitió aprovechar distintas clases de activos dentro de una categoría balanceada. En términos de retorno, señaló tres factores que hicieron diferencia:

El primero fue la estrategia en deuda, donde el fondo tomó duración de manera activa para beneficiarse del ciclo de baja de tasas.

El segundo fue una asignación específica en renta variable, con foco en mercados emergentes.

El tercero fue la participación en activos alternativos, como commodities , que funcionaron como aceleradores del rendimiento.

Martínez Feres explicó que XPERT-B B1 forma parte de una familia de fondos lanzada en 2012 para atender distintos perfiles de riesgo. “En ese espectro, el fondo se ubica como una opción equilibrada para inversionistas que buscan diversificación sin concentrarse solo en deuda de corto plazo ni asumir una exposición agresiva a renta variable”.

Hacia adelante, anticipó un entorno de mayor estabilización en deuda, pero también de más selectividad en renta variable. Bajo ese escenario, dijo, la gestión activa será clave para sustituir el atractivo que ofrecieron las tasas reales elevadas en México durante los últimos trimestres.

Desde su perspectiva, uno de los principales errores del inversionista es elegir productos sin tener claro su objetivo, horizonte y tolerancia al riesgo. También advirtió que muchas veces no se deja madurar la estrategia el tiempo suficiente y se persigue rendimiento sin evaluar la volatilidad asociada.

Sobre la industria, consideró que los fondos de inversión en México mantienen una tendencia positiva, apoyada por factores como el bono demográfico, la inclusión financiera y la resiliencia de la economía mexicana.

En ese contexto, estimó que los vehículos balanceados y multiactivo pueden ganar relevancia conforme más ahorradores busquen convertirse en inversionistas.