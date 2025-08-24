Marinabús en Acapulco: ¿cuánto cuesta viajar de Zócalo a Puerto Marqués?

El Marinabús, operado por la Secretaría de Marina (Semar), ayer inició operaciones con un trayecto marítimo que parte del Zócalo de Acapulco y llega a Puerto Marqués, recorriendo una parte de la bahía del puerto.

El punto de zarpe se ubica en el Zócalo, centro histórico y social de Acapulco. Ahí se concentran la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, comercios, restaurantes y espacios de reunión. Desde este lugar parte la embarcación que se integra ahora a la movilidad del puerto.

El arribo es en Puerto Marqués, en la zona oriental de Acapulco. Se trata de una bahía con aguas tranquilas, palapas y restaurantes que ofrecen mariscos frescos y servicios turísticos. Es uno de los sitios más visitados por familias y viajeros que buscan actividades recreativas y gastronomía local.

El Marinabús realiza un recorrido de entre 45 y 50 minutos por la bahía, en el que los pasajeros pueden observar desde el mar la franja turística de Acapulco, incluyendo su costa urbana, playas y áreas naturales.

Marinabús en su viaje de inauguración en Acapulco.Foto: Cortesía

Las embarcaciones tienen capacidad para 80 pasajeros por viaje. El esquema tarifario contempla:

30 pesos para residentes locales

para residentes 60 pesos para visitantes nacionales

para visitantes 120 pesos para extranjeros (aproximadamente 6.50 dólares).

Información de precios del Marinabús en Acapulco,Foto: Cortesía

Los horarios inician a las 7:00 horas en el Zócalo, con llegada a Puerto Marqués a las 7:45 horas. El último recorrido parte a las 16:30 horas y concluye a las 17:15 horas. En esta fase inicial se programaron 16 viajes diarios, con ocho salidas desde el Zócalo y ocho desde Puerto Marqués.

Horarios y ruta del Marinabús que recorrerá Zócalo-Puerto Marqués.Foto: Cortesía

Expansión prevista

La Semar informó que la ruta Zócalo- Puerto Marqués es la primera etapa del proyecto. Se prevé ampliar el servicio con nuevas paradas en Icacos, Caleta y la Costera Miguel Alemán, con la meta de integrar un circuito marítimo en la bahía.

El Marinabús en el recorrido de inauguración.Foto: Cortesía

El plan contempla ajustar frecuencias conforme aumente la demanda en temporadas vacacionales. La intención de las autoridades es consolidar un sistema que complemente al transporte terrestre y conecte las zonas más concurridas del puerto.

El Marinabús representa un nuevo esquema de movilidad en Acapulco. Su recorrido por la bahía lo convierte en una opción de transporte y, al mismo tiempo, en una experiencia para los viajeros.