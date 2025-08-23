Sheinbaum presenta en Acapulco el ‘Marinabús’, el nuevo transporte que recorrerá la bahía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el ‘Marinabús’ de Acapulco, nuevo sistema de transporte marítimo que será operado por la Secretaría de Marina y permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable.

Durante la inauguración y toma de protesta de la tripulación, la mandataria federal afirmó que este proyecto es más que un medio de movilidad que beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios…

“Es un símbolo de la reconstrucción de la esperanza, y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco”, destacó al tiempo que sostuvo que se demuestra que “el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro”.

“Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno”, agregó

En compañía de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, Sheinbaum, quien también es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, hizo entrega de la Bandera Nacional al Comandante del Marinabús y realizó la supervisión de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Acapulco, la cual, anunció, tendrá una rehabilitación del 10 por ciento, mientras que el 90 por ciento no será intervenido.

El Marinabús y la ASIPONA de Acapulco forman parte de las acciones del Programa Acapulco se Transforma Contigo, para la rehabilitación de la región tras el paso del huracán Otis y John, a través del cual se han realizado en 11 meses, acciones como: