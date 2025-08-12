Cierran activos de fondos de inversión con crecimiento anual de 19.61% en julio 2025

Los activos de los fondos de inversión continúan con racha ganadora, al séptimo mes del 2025 se ubicaron en los 4.714 billones de pesos lo que representó una ganancia de 19.61% anual, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Asimismo, en su comparación mensual, las 29 gestoras que operan en México registraron un crecimiento en los activos de 0.81% comparado con junio.

¿Qué son los fondos de inversión?

Es una entidad que concentra el dinero de muchos inversionistas para invertir en una amplia gama de instrumentos financieros, como valores de deuda, acciones u otros títulos de capital y valores de deuda.

Actualmente el sector mexicano cuenta con 631, de los cuales 252 están en invertidos en instrumentos de deuda y 379 en portafolios de renta variable.

Cabe señalar que operadora que concentra el mayor porcentaje de activos es BBVA con 1.153 billones de pesos con 56 fondos por otro lado, la operadora que tienen el mayor número de fondos disponibles para los mexicanos es Santander Asset Management (SAM) con 75.