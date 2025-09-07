Buscar
El Economista
Los Especiales

Lectura 2:00 min

Diseñador Jaime Ibiza crea bolsos en alianza con Doritos

El diseñador Jaime Ibiza presentó una colección cápsula de bolsos en colaboración con Doritos®, con diseños gráficos inspirados en la imagen de la marca de botanas.

main image

Bolso con inspiración en Doritos.Foto: Cortesía

Patricia Ortega

El diseñador mexicano Jaime Ibiza lanzó una nueva colección de bolsos en colaboración con Doritos®, marca reconocida en el sector de alimentos. La cápsula busca fusionar elementos visuales de la marca de botanas con el diseño utilitario que caracteriza a Ibiza.

La colección presenta una serie de bolsos con formas geométricas, gráficos de alto contraste y detalles visuales que remiten al triángulo característico de Doritos®. De acuerdo con la marca, esta alianza representa una forma de extender la identidad visual de sus productos hacia el terreno de la moda, manteniendo como eje central la idea de lo disruptivo.

Te puede interesar

Los modelos están diseñados para su uso diario y destacan por su estructura funcional. A través de materiales durables y diseños compactos, se busca mantener la utilidad que define las colecciones del diseñador. Los colores predominantes —naranja, negro y rojo— hacen referencia directa a los empaques de la marca Doritos.

image

Bolsos con gráficos triangulares y colores alusivos a Doritos®, diseño de Jaime Ibiza.Foto: Cortesía

Desde la perspectiva del diseñador, esta colaboración permite reforzar una línea de diseño enfocada en usuarios con estilos urbanos que buscan destacar por medio de piezas de edición limitada. La colección se produce en cantidades limitadas y estará disponible en canales digitales seleccionados.

image

Mochila naranja con diseño que hace referencia directa a los empaques de la marca DoritosFoto: Cortesía

Jaime Ibiza ha colaborado previamente con marcas como Disney, Looney Tunes y DC Comics, incorporando elementos gráficos conocidos al diseño de bolsos y marroquinería. Esta alianza con Doritos® sigue la misma línea, dirigida a consumidores jóvenes que buscan accesorios con identidad visual clara.

"Esta colaboración con Doritos® traduce el lenguaje visual de una marca de consumo masivo a una línea de bolsos funcionales, en una estrategia que busca conectar con públicos jóvenes a través del diseño y la cultura pop", concluyó Jaime Ibiza.

Temas relacionados

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete