Diseñador Jaime Ibiza crea bolsos en alianza con Doritos

El diseñador mexicano Jaime Ibiza lanzó una nueva colección de bolsos en colaboración con Doritos®, marca reconocida en el sector de alimentos. La cápsula busca fusionar elementos visuales de la marca de botanas con el diseño utilitario que caracteriza a Ibiza.

La colección presenta una serie de bolsos con formas geométricas, gráficos de alto contraste y detalles visuales que remiten al triángulo característico de Doritos®. De acuerdo con la marca, esta alianza representa una forma de extender la identidad visual de sus productos hacia el terreno de la moda, manteniendo como eje central la idea de lo disruptivo.

Los modelos están diseñados para su uso diario y destacan por su estructura funcional. A través de materiales durables y diseños compactos, se busca mantener la utilidad que define las colecciones del diseñador. Los colores predominantes —naranja, negro y rojo— hacen referencia directa a los empaques de la marca Doritos.

Bolsos con gráficos triangulares y colores alusivos a Doritos®, diseño de Jaime Ibiza.Foto: Cortesía

Desde la perspectiva del diseñador, esta colaboración permite reforzar una línea de diseño enfocada en usuarios con estilos urbanos que buscan destacar por medio de piezas de edición limitada. La colección se produce en cantidades limitadas y estará disponible en canales digitales seleccionados.

Mochila naranja con diseño que hace referencia directa a los empaques de la marca DoritosFoto: Cortesía

Jaime Ibiza ha colaborado previamente con marcas como Disney, Looney Tunes y DC Comics, incorporando elementos gráficos conocidos al diseño de bolsos y marroquinería. Esta alianza con Doritos® sigue la misma línea, dirigida a consumidores jóvenes que buscan accesorios con identidad visual clara.

"Esta colaboración con Doritos® traduce el lenguaje visual de una marca de consumo masivo a una línea de bolsos funcionales, en una estrategia que busca conectar con públicos jóvenes a través del diseño y la cultura pop", concluyó Jaime Ibiza.