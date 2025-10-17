Día Mundial contra el Cáncer de Mama: un compromiso con la prevención

En México, hasta el 90% de los casos de cáncer de mama se detectan en etapas avanzadas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Pese a los avances médicos, la detección temprana sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública.

El próximo 19 de octubre, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Paseo de la Reforma será sede de la 4ª edición de la carrera con causa "Mi lucha es rosa", organizada por la Fundación IMSS, Avon y la Fundación Instituto Natura. El objetivo es promover la detección oportuna y recaudar fondos para la compra de un ultrasonógrafo destinado a la Clínica de Mama de Tláhuac, donde se atienden más de 40,000 mujeres cada año.

En entrevista con El Economista, Silvia Ojeda, directora de la Fundación Instituto Natura, señala que el principal reto en México es lograr que las mujeres prioricen su salud.

Muchas no se hacen la mastografía porque no se dan tiempo o creen que no les va a pasar. La detección temprana salva vidas", comentó Ojeda.

Obstáculos

Ojeda explicó que persisten tres obstáculos:

La falta de prioridad personal

El desconocimiento de los servicios disponibles

El miedo al diagnóstico

Saber dónde acudir y entender que un estudio a tiempo puede cambiar el pronóstico es fundamental", dijo Silvia Ojeda.

Explica que la iniciativa "Estar para ellas", desarrollada por la Fundación Instituto Natura y Avon, trabaja con redes de consultoras para difundir información sobre la importancia de los chequeos anuales, la autoexploración y las caravanas de salud que recorren distintas regiones del país.

Queremos recordarnos que la cita con nosotras mismas es prioritaria. Detectar a tiempo no es solo un acto individual, también es un mensaje de responsabilidad colectiva,” destacó Ojeda.

Carrera

El próximo domingo, 19 de octubre, se llevará a cabo el evento deportivo "Mi lucha es rosa" contará con tres modalidades: caminata de 3 km y carreras de 5 y 10 km. La inscripción incluye el acceso al kit oficial y contribuirá directamente a mejorar la capacidad de diagnóstico del sistema de salud.

De acuerdo con la Dra. Gabriela Luna Sandoval, directora de la Clínica de Mama Tláhuac, en 2024 se detectaron 345 casos positivos, de los cuales solo 68 fueron en etapa inicial, lo que demuestra la importancia de los programas de detección. "La detección temprana mejora las oportunidades de tratamiento y aumenta las tasas de supervivencia", dijo.

El mensaje que une a fundaciones, empresas y sociedad civil este octubre es: la salud no puede esperar. Hacerse una mastografía, acompañar a una amiga o participar en la carrera son acciones que, más allá de un evento, representan una apuesta por la vida, concluyó Ojeda.