Día Mundial contra el Cáncer de Mama: el cáncer también da antes de los 40 años

El cáncer de mama no tiene edad. Así lo demuestra la historia de Ivett Vivas, quien fue diagnosticada a los 31 años con esta enfermedad, comúnmente asociada con mujeres mayores de 40. Su testimonio, compartido en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, forma parte de la iniciativa Talk Real de Aerie, en colaboración con Fundación CIMA.

"Mi historia comenzó con un sangrado en el pecho. No era un bulto, como normalmente se dice. Eso es parte de lo que quiero desmitificar: el cáncer puede manifestarse de muchas formas", explicó Ivett Vivas durante la charla organizada por Aerie. Luego de seis meses de ignorar la señal, impulsada por su familia, acudió a un especialista que confirmó la sospecha: cáncer de mama en etapa 2.

Gracias a una detección relativamente temprana, Ivett evitó tratamientos agresivos como quimioterapia y radioterapia. Fue sometida a una mastectomía total del seno derecho.

El cáncer se fue de mi cuerpo gracias a que tomé acción a tiempo. Eso marcó la diferencia en mi proceso", comentó en entrevista con El Economista.

A partir de su diagnóstico, Ivett Vivas se acercó a Fundación CIMA, organización que desde hace más de dos décadas promueve la detección oportuna y brinda acompañamiento a mujeres diagnosticadas. “Encontré ahí el apoyo emocional que necesitaba para sobrellevar la enfermedad. Las terapias grupales me ayudaron a entender mi proceso a través de otras historias”, compartió.

Una de las barreras culturales más importantes que Ivett busca romper es la idea de que el cáncer de mama solo afecta a mujeres mayores. "Eso es falso. El simple hecho de tener senos te convierte en una persona con posibilidad de desarrollar esta enfermedad. El segundo mito es que el cáncer de mama siempre se presenta como un bulto, cuando también puede manifestarse con sangrado, hundimientos o flujos extraños", explicó.

El cáncer se vive distinto cuando hay detección oportuna. Y también cuando encuentras apoyo emocional que te sostiene en el camino", dijo Ivett Vivas, sobreviviente del cáncer de mama.

Campaña de Aerie

La campaña Talk Real de Aerie busca justamente dar voz a estas experiencias para generar conciencia. “En Aerie, creemos en el poder de lo real y en la importancia de usar nuestra plataforma para amplificar estas historias. Nuestra alianza con Fundación CIMA reafirma nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres”, destacó Dalia Gittler, Head of Mexico and Latin America de American Eagle Outfitters.

Conversación en Aerie con Ivett Vivas, sobreviviente de cáncer de mama.Foto: Cortesía

Durante octubre, Aerie realizará pláticas informativas con Fundación CIMA para asociadas y clientas, y lanzará una Tote con causa "Cuida a tus chicas", cuya venta apoyará a la organización. Además, donará recursos para que el trabajo de detección y acompañamiento psicológico continúe beneficiando a más mujeres.

La tote que lanza Aerie con el llamado a la prevención.Foto: Cortesía

En Aerie estamos orgullosas de compartir estas historias reales para crear conciencia y salvar vidas. La prevención empieza al escuchar a nuestro cuerpo”, dijo Dalia Gittler, Head de AEO México y LATAM.

Ivett Vivas concluye su mensaje con un llamado urgente: "Ninguna señal en el cuerpo es pequeña. Escúchate. Si algo te parece extraño, acude con un oncólogo. Y si estás en proceso, busca contención emocional. Eso también puede salvar tu vida".