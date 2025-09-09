Comparativa tecnológica: Diferencias entre Switch vs. Switch 2 de Nintendo

El sucesor de la popular Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2, fue lanzado el 5 de junio de 2025 con un diseño más robusto y mejoras sustanciales en hardware.

Uno de los saltos más notables está en el procesamiento: la Switch 2 cuenta con un chipset personalizado de NVIDIA, con soporte para ray tracing en tiempo real, DLSS y núcleos Tensor para funciones como eliminación de fondo en video chat. Este nuevo hardware multiplica por 10 veces el rendimiento gráfico respecto a su predecesora.

Además incrementa de 4GB a 12GB la memoria RAM y de 32GB a 256GB la memoria integrada de almacenamiento.

La nueva versión presenta cambios en potencia, pantalla, ergonomía y funcionalidad social, aunque su autonomía es menor; presume de ser una nueva generación con miras al futuro del gaming portátil.