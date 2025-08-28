Buscar
Armonía: El nuevo rostro de la cirugía plástica

Elegir un cirujano plástico certificado garantiza seguridad, diagnóstico correcto y mejores resultados en cualquier tratamiento estético.

Los tratamientos combinan tecnología y estética para lograr resultados naturales, seguros y personalizados.Cortesía

Patricia Ortega

En 2025, la cirugía plástica vive una transformación. Hoy, la demanda se orienta hacia procedimientos que buscan resultados discretos y funcionales. 

“Mis pacientes no quieren parecerse a otra persona. Buscan verse bien, sin cambios evidentes”, comenta el Dr. Alberto O’Farrill, cirujano plástico con formación en México y España, en entrevista con El Economista.

Su enfoque parte de un principio claro: restaurar lo que el paso del tiempo, la enfermedad o un accidente han alterado. 

Desde cirugías como la blefaroplastia (cirugía de párpados) o la lipoescultura hasta tratamientos como toxina botulínica, skin boosters e hidrafacial, el objetivo es ayudar al paciente a recuperar su imagen sin alterar su identidad.

Menciona que el auge de los bioestimulantes de colágeno —como Sculptra, Radiesse o Profilo— permite rejuvenecer el rostro sin generar volumen artificial. Estos productos promueven la producción natural de colágeno, mejoran la textura y mantienen las proporciones reales del paciente.

Protocolo

El primer paso es una evaluación médica que permita conocer las condiciones físicas del paciente, sus antecedentes y sus expectativas. “Cada caso requiere un análisis puntual. Esto permite definir un tratamiento adecuado y minimizar riesgos”, dijo O’Farrill. 

Explica que, a partir de los 30 años, muchas personas pueden iniciar protocolos que retrasan los signos del envejecimiento. “Cuando alguien se siente bien con su imagen, mejora su seguridad, sus relaciones y su desempeño en diferentes áreas de la vida”, concluyó.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

