Zelenski cuestiona a la OTAN y elogia giro de Trump

Nueva York. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, puso en entredicho la capacidad de la OTAN para garantizar la seguridad de su país frente a la ofensiva rusa, aunque destacó positivamente el giro de postura de Donald Trump, quien un día antes aseguró que Moscú puede ser derrotado.

Las declaraciones del presidente estadounidense marcaron un viraje de 180 grados respecto a su posición previa sobre la guerra. Hasta ahora, Trump había mantenido un tono crítico hacia Zelenski y mostraba cercanía con el mandatario ruso, Vladimir Putin, con quien sostuvo encuentros recientes en busca de una salida al conflicto, lo que generó recelo entre sus aliados.

“Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data (OTAN) no significa automáticamente estar a salvo”, advirtió Zelenski durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Alertó también sobre el riesgo de que Europa pierda influencia en Moldavia frente a la creciente presión de Moscú, un escenario que, dijo, ya ocurrió con Bielorrusia y Georgia.

Por una solución pacífica

Trump sorprendió el martes al sugerir que Kiev podría recuperar la totalidad del territorio ocupado por Rusia e “incluso ir más allá”, con apoyo de la Unión Europea y de la OTAN.

Tras este viraje, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sostuvieron un encuentro en Nueva York. El Departamento de Estado informó que Rubio reiteró el llamado del presidente Trump para detener la matanza y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania.