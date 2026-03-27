Veleros con ayuda humanitaria de México a Cuba siguen desaparecidos; Guardia Costera de EU rectifica reporte

Dos veleros de un ⁠convoy que transportaba ayuda humanitaria de México a Cuba siguen desaparecidos, informaron el viernes a Reuters la Guardia Costera de Estados Unidos y un portavoz del convoy.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo ⁠que la búsqueda "sigue en marcha".

Más temprano ⁠el viernes, AFP citó a un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, que dijo que los barcos habían llegado a Cuba sanos y salvos, pero otro portavoz de la Guardia Costera señaló posteriormente a Reuters que la declaración inicial que se había proporcionado a AFP era incorrecta.

Los dos barcos forman parte de una iniciativa de ayuda más amplia que buscaba entregar alimentos, medicinas, leche de fórmula para bebés y otros suministros a una Cuba con escasez de energía, que ha estado sufriendo largos cortes de electricidad y una crisis económica cada vez más grave después de que Estados Unidos endureció el embargo sobre el petróleo y otros productos.

La Marina mexicana informó el jueves que había puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate en el Caribe para localizar a los dos veleros, después de que las embarcaciones no llegaron a La Habana según lo previsto.

Un portavoz del convoy dijo que aún no había podido contactar con la Guardia Costera estadounidense para verificar la información.

"No está confirmado", declaró el portavoz James Schneider a Reuters.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo a Reuters que había sido informada de la desaparición de las dos embarcaciones, pero que no había recibido ninguna solicitud de ayuda para las labores de rescate, que están siendo dirigidas por México y Cuba.

"Permanecemos alerta y ⁠preparados para prestar apoyo si se nos solicita", dijo.

La ⁠Armada de México no respondió de inmediato ⁠a solicitudes de comentarios, pero había dicho antes que estaba en contacto con varios centros de rescate internacionales, incluido ⁠Estados Unidos, y que los barcos estaban bien equipados y su tripulación estaba formada por marineros experimentados de varias nacionalidades.

Los barcos partieron el 21 de marzo de la isla Mujeres en el Caribe mexicano y se esperaba que llegaran entre el 24 y el 25 de marzo.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la búsqueda continuaba y que había nueve personas a bordo de uno de los veleros.

El Centro de Prensa Internacional de Cuba, que gestiona las consultas ⁠de los organismos gubernamentales cubanos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la situación. Un programa de noticias estatal cubano repitió la preocupación del presidente Miguel Díaz-Canel por los barcos, señalando que seguían desaparecidos.