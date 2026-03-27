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El Economista
Geopolítica

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EU confirma que dos veleros que partieron de México a Cuba con ayuda llegaron "sanos y salvos"

Dos veleros que transportaban ayuda para Cuba desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han "transitado con seguridad" hasta la isla, informó este viernes la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La Secretaría de Marina reitera su compromiso de emplear todos los recursos disponiblespara la localización de las embarcaciones y la salvaguarda de sus tripulaciones.Foto: Secretaría de Marina

AFP

Dos veleros que transportaban ayuda para Cuba desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han "transitado con seguridad" hasta la isla, informó este viernes la Guardia Costera de Estados Unidos.

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10:36 horas (14:36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba", declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

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La Guardia Costera no participó en las labores de búsqueda de los barcos.

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