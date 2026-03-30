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El Economista
Geopolítica

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Trump vuelve a advertir a Irán de que abra el estrecho de Ormuz

Donald Trump lanzó ‌otra advertencia ⁠a Irán para que ⁠abra el ‌estrecho de ​Ormuz o, de lo contrario, sufrirá ​ataques estadounidenses contra sus pozos de petróleo y centrales eléctricas.

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Banderas de Irán y Estados Unidos con un Trump a escala.Foto: Reuters

Reuters

El presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes otra advertencia ⁠a Irán para que ⁠abra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, sufrirá ataques estadounidenses contra sus pozos de petróleo y centrales eléctricas.

"Se han logrado grandes avances, pero, si por cualquier motivo no se alcanza pronto un acuerdo —lo cual probablemente sucederá— y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico, pondremos fin a nuestra agradable "estancia" en ⁠Irán volando por los ⁠aires y ⁠arrasando por completo todas sus centrales ⁠eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg", escribió Trump en una publicación en una red social.

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