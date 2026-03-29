Trump afirma que Irán tuvo cambio de régimen y anticipa acuerdo para terminar conflicto

El presidente Donald Trump afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán propició un cambio de régimen en la república islámica, y aseguró estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes.

Su afirmación buscó calmar a los mercados, nerviosos por la falta de perspectiva para terminar el conflicto que ha trastornado los mercados mundiales, con el petróleo a más de 100 dólares el barril.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro… pero ya hemos tenido un cambio de régimen", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes.

"Estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen", dijo Trump.

El gobernante estadounidense aseguró también que Irán permitirá el tránsito de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde pasa 20% de la producción mundial de petróleo.

Irán mantiene el estrecho bloqueado desde el inicio del conflicto.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió 3.23% a 102.86 dólares en el comercio matinal asiático, mientras que el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, despuntaba 2.95% a 115.89 dólares.

Horas antes de la manifestación de Trump, Irán acusó a Estados Unidos de planear "en secreto" una ofensiva terrestre mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

En tanto, el ejército israelí afirmó haber bombardeado un sitio clave de producción de misiles en Irán, al tiempo que denunció un ataque en una zona industrial del sur de Israel.

"La gente se despierta cada día preocupada ante un futuro incierto", confía a la AFP Farzaneh, una iraní de 62 años, desde la ciudad de Ahvaz. Y todo esto mientras "nadie desea realmente la guerra", lamenta.

Un apagón afectó en la noche del domingo a Teherán y varias zonas aledañas, tras ataques contra la infraestructura eléctrica.

- ¿Tropas estadounidenses sobre el terreno? -

¿Puede agravarse aún más este conflicto que golpea duramente a las poblaciones civiles de la región y sacude la economía mundial?

Abundan las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en el terreno en Irán. El propio Trump mantiene cierta ambigüedad respecto a esta posibilidad.

Según The Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había descartado esta hipótesis el viernes, asegurando que los "objetivos" de guerra en Irán podrían alcanzarse sin el envío de tropas de tierra.

Un buque estadounidense de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a unos 3.500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó el viernes a la región.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Qalibaf en un comunicado.

"Nuestros hombres esperan la llegada de los soldados estadounidenses sobre el terreno para atacarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados regionales", advirtió.

En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra que estalló el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

- Líbano bajo fuego -

Los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron este domingo en Islamabad, la capital pakistaní, para conversaciones sobre el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su país está dispuesto a mediar y acoger "conversaciones sustantivas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto, y destacó el creciente apoyo a sus esfuerzos de paz.

Pese a que Trump anticipó un acuerdo cercano para terminar con el conflicto, Irán continuó sus ataques contra instalaciones energéticas y productivas de sus vecinos del Golfo.

Igualmente, Israel atacó una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que bombardearon con misiles balísticos un complejo industrial en el sur de Israel en respuesta "a los ataques del eje estadounidense-sionista a centros industriales" en el país.

En Líbano, los ataques israelíes provocaron 1,238 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos 124 niños, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo al ejército "expandir" la zona de seguridad en este país vecino para "neutralizar" la amenaza del movimiento chiita Hezbolá.

La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) anunció este lunes la muerte de uno de sus cascos azules después de que un proyectil alcanzara una de sus posiciones en el sur del país.