Egipto dice que sólo Trump puede detener la guerra; advierte que crudo podría superar 200 dólares

El ⁠presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, instó este lunes a ⁠su par estadounidense, Donald Trump, a poner fin a la guerra con Irán y afirmó que los temores de que el precio ⁠del petróleo supere los 200 dólares ⁠no son exagerados.

"Le digo al presidente Trump: nadie puede detener la guerra en nuestra región del golfo (Pérsico) excepto usted", declaró Sisi en la conferencia sobre energía Egypt Energy Show 2026, celebrada en El Cairo.

Al señalar el impacto de la escasez de suministro y el aumento de los precios, Sisi citó las preocupaciones de los analistas de que "el precio del barril de petróleo podría superar los 200 dólares, y esto no es una exageración".

Egipto, que desde hace tiempo recibe ayuda militar de Estados Unidos y apoyo de los ricos países del golfo Pérsico, ha condenado los ataques iraníes contra sus vecinos y ha impulsado esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra regional más amplia.

El secretario general del bloque del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, instó a la comunidad internacional a proteger los corredores marítimos vitales, condenando el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y sus ⁠ataques contra la infraestructura energética regional.

En su ⁠intervención virtual en la ⁠conferencia, afirmó que la agresión iraní constituye una amenaza para el mundo.

"Las brutales ⁠amenazas iraníes contra las instalaciones energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz constituyen no solo una flagrante violación del derecho internacional, sino también una amenaza directa para la energía mundial", afirmó.

El CCG, que agrupa a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin, ha sufrido ataques con drones y misiles. El cierre del estrecho de Ormuz ⁠ha cortado una ruta crucial por la que antes circulaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.