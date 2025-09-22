Trump vinculará el consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

La Administración Trump tiene programado para este lunes un anuncio en el que se establecerá un vínculo entre el consumo de paracetamol por parte de mujeres embarazadas y un supuesto riesgo de que sus hijos desarrollen autismo después de nacer, según adelantó The Washington Post. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había anticipado el sábado que su Gobierno presentaría hallazgos relacionados con el autismo, aunque no dio detalles adicionales en ese momento.

Durante una cena organizada por el conservador American Cornerstone Institute, Trump declaró: “El lunes haremos un anuncio sobre el autismo. Creo que será un anuncio muy importante. Creo que será una de las cosas más importantes que haremos”, dejando claro que su administración otorgaba gran relevancia al tema.

The Wall Street Journal informó este mes que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., tiene previsto comunicar oficialmente que el uso de Tylenol, nombre con el que se comercializa en Estados Unidos el paracetamol, fabricado por Kenvue y de venta libre como analgésico, durante el embarazo podría estar con el trastorno del desarrollo del espectro autista en los recién nacidos.

Esta afirmación va en contra de las recomendaciones médicas y científicas vigentes, que señalan que el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas es seguro, según recoge Reuters.

En Estados Unidos, los diagnósticos de autismo han mostrado un aumento considerable desde el año 2000, lo que ha generado mayor inquietud en la opinión pública. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en 2020 la tasa de autismo entre niños de ocho años alcanzaba a uno de cada 36, es decir, 2.77 %, mientras que en 2018 era de 2.27 % y en el año 2000 apenas de 0.66 % por ciento.

El secretario de Salud ha manifestado que el país atraviesa lo que calificó como una “epidemia de autismo” originada por “toxinas ambientales”. No obstante, décadas de estudios científicos no han logrado identificar de manera definitiva cuáles son los factores que impulsan el aumento de los casos. Gran parte de la comunidad académica sostiene que la herencia genética, posiblemente combinada con determinadas influencias ambientales, juega un papel determinante en la aparición del trastorno.

A pesar de estas declaraciones, la evidencia científica y médica disponible respalda la seguridad del paracetamol en mujeres embarazadas. No existen pruebas concluyentes que avalen la hipótesis de que su consumo esté relacionado con el espectro autista.

Este trastorno se define como una condición del desarrollo neurológico caracterizada por dificultades en la interacción social, problemas de comunicación y la presencia de conductas repetitivas.