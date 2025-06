Trump pide la "rendición incondicional" de Irán y dice que no matará a Jamenei "por ahora"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes la "rendición incondicional" de Irán aunque dice no tener la intención de matar a su líder supremo "por ahora", en el quinto día de guerra entre Israel y la república islámica.

Los dos enemigos llevan décadas enfrentados en una guerra encubierta en diversos países de Oriente Medio y alguna operación puntual, pero el viernes Israel lanzó una ofensiva aérea a gran escala contra Irán.

Trump, que según la Casa Blanca reúne este martes al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la guerra, reclamó la "¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!" de Irán en un mensaje en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", escribió no obstante.

"Ahora nosotros controlamos completamente y totalmente el espacio aéreo iraní", advirtió el presidente estadounidense. Su vicepresidente JD Vance avisó asimismo que Washington podría tomar "medidas adicionales" contra el programa nuclear de Irán.

Israel, potencia nuclear oficiosa, afirma que atacó a Irán para impedir que se dote pronto de armas atómicas, algo que Teherán niega buscar.

Esta campaña ha dejado al menos 224 muertos en Irán, según las autoridades, entre ellos los jefes de los Guardianes de la Revolución y del Estado Mayor del ejército, nueve científicos del programa nuclear y civiles. En Israel han muerto 24 personas, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El ejército israelí afirmó este martes que mató en un bombardeo nocturno a Ali Shadmani, al que presentó como el jefe del Estado Mayor en tiempos de guerra y comandante militar de mayor rango, cercano al líder supremo en el cargo desde 1989.

Shadmani fue abatido cuatro días después de asumir el cargo en reemplazo de Golam Ali Rashid, fallecido en un bombardeo israelí. Israel informó además de "numerosos ataques de envergadura" contra objetivos militares en el oeste de Irán, incluyendo "decenas" de lanzamisiles, según el ejército.

Un ciberataque paralizó igualmente el martes el Banco Sepah, unas de las principales entidades estatales de Irán, informó la agencia de prensa Fars. Y varios medios reportaron un corte generalizado de internet a nivel nacional. Teherán restringe el acceso a la red desde el inicio de la campaña militar israelí.

La televisión estatal de Irán, a su vez, anunció una nueva ola de ataques contra Israel. Los Guardianes de la Revolución señalaron haber atacado un centro del servicio de inteligencia exterior de Israel, el Mosad, en Tel Aviv.

El ejército israelí aseguró en un comunicado que interceptó la mayoría de los misiles lanzados desde Irán y que activó brevemente una alerta roja en la zona de Dimona, donde se encuentra una central nuclear en el sur de Israel.

La ofensiva israelí iniciada el 13 de junio interrumpió las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán, que debían ser objeto de nuevas conversaciones en Omán el domingo pasado.

China acusa a Trump de "avivar las llamas" de la guerra

En medio de este panorama, Trump declaró este martes que le interesa encontrar "un verdadero final, y no un alto el fuego".

Los dirigentes del G7 reunidos en una cumbre en Canadá pidieron el lunes una "resolución de la crisis iraní" que "conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio", en una declaración en la que afirmaron que Israel "tiene derecho a defenderse". Irán acusó al foro de las siete economías más industrializadas de tener una visión sesgada.

Trump adelantó su regreso a Washington. El lunes por la noche advirtió que "¡todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!".

China acusó a Trump de "avivar las llamas, echar leña al fuego".

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en el G7 que forzar un cambio de régimen en Irán sería "un error estratégico".

El martes se formaron largas filas frente a gasolineras y panaderías en Teherán. Los residentes buscan desesperadamente abastecerse de combustible y alimentos en las pocas tiesndas que siguen abiertas.

Israel atacó el lunes la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro del país, y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó el martes que nuevos elementos mostraban "impactos directos en salas subterráneas".