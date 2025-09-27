Trump ordena el despliegue de tropas en Portland y en las instalaciones del ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, enviar tropas a Portland (Oregon) y proteger las instalaciones federales de inmigración contra los "terroristas domésticos", autorizando el uso de "toda la fuerza, si es necesario".

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland, asolada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones de ICE asediadas por ataques de Antifa, y otros terroristas domésticos", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En una conferencia de prensa el viernes, aseguró que la probable llegada de agentes federales no respondería a una petición de la ciudad y calificó la medida de una extralimitación y una distracción.

El jueves, Trump dijo a los medios que hay "gente loca" tratando de quemar edificios en Portland. "Son agitadores y anarquistas profesionales", comentó, sin aportar pruebas.

Trump ha hecho de la delincuencia uno de los principales focos de su gobierno, a pesar de que las tasas de crímenes violentos han caído en muchas ciudades de Estados Unidos.

Su mano dura contra ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Washington, ha alimentado las preocupaciones legales y ha espoleado las protestas.