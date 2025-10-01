Trump dogmatiza al ejército de su país

Quantico, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los mandos militares a “vigilar al enemigo interior” y prometió que su administración pondrá fin a lo que describió como “décadas de decadencia” en las Fuerzas Armadas.

El despliegue de la Guardia Nacional en varios estados del país es "una de las tareas importantes para algunas de las ciudades en esta sala. Eso también es una guerra: es una guerra desde el interior", declaró el mandatario en una reunión inusual de más de 800 altos mandos, convocados desde todo el planeta a la base militar de los Marines en Quantico (Virginia).

Pete Hegseth, secretario de Guerra, aseguró que el Pentágono dejará atrás las políticas implementadas durante gobiernos anteriores, a las que calificó de “basura ideológica”. De manera explícita se refirió a programas de diversidad en el reclutamiento, capacitaciones sobre cambio climático o medidas de inclusión en las filas. “Se acabó esta mierda”, sentenció.

El secretario también lanzó críticas contra los estándares físicos de las tropas y, en particular, contra lo que llamó “generales gordos”. Consideró “inaceptable” la presencia de altos mandos con sobrepeso en el Pentágono y advirtió que aquellos que no respalden la nueva agenda deberían abandonar sus cargos.

“El ejército debe recuperar sus valores de antaño”, insistió, al detallar que los criterios de reclutamiento, entrenamiento y reglas de combate serán endurecidos para devolver disciplina y vigor a las fuerzas armadas.

Las nuevas directrices incluyen cambios en los estándares de aptitud física, que tradicionalmente se calibraban según la edad de los efectivos y variaban entre las distintas ramas militares, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Fuerza Espacial.

"Resucitará el espíritu guerrero"

Trump vinculó su plan de rearme con la situación interna del país. Aseguró que ciudades gobernadas por demócratas, como San Francisco, Chicago, Nueva York y Los Ángeles, se han convertido en “lugares peligrosos” y advirtió que su administración “las pondrá en orden una por una”. En ese contexto, defendió el despliegue de la Guardia Nacional en urbes como Los Ángeles, Washington y Portland, donde se han registrado disturbios, y propuso que podrían ser usadas como campos de entrenamiento para los militares.

“El despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades es también una guerra: una guerra desde el interior”, enfatizó. “Vamos a resucitar el espíritu guerrero de nuestro ejército”, insistió.