Trump, dispuesto a invocar la ley de insurrección

Chicago. Donald Trump amenazó ayer 6 de octubre, con usar facultades presidenciales de emergencia para desplegar a más tropas en ciudades estadounidenses lideradas por demócratas, después de un primer revés judicial al envío de militares.

El líder republicano consideró abiertamente el uso de la Ley de Insurrección después de que una jueza federal en Oregón detuviera temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, mientras que otra magistrada en Illinois fijó una audiencia el jueves para analizar el caso en Chicago.

Ambas ciudades han visto aumentar el número de agentes federales como parte de la campaña de deportación masiva del presidente republicano, lo que ha desatado protestas afuera de las instalaciones migratorias.

"Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría", dijo Trump a los periodistas en su despacho.

"Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría", agregó el republicano.

Funcionarios de Illinois presentaron ayer una demanda intentando bloquear el despliegue en Chicago, pero la jueza April Perry, designada por Joe Biden (2021-2025), no tomó ninguna medida temporal mientras analiza el caso.

"La administración Trump está siguiendo un manual: causar caos, crear miedo y confusión, hacer que parezca que los manifestantes pacíficos son una turba disparando balas de gas y botes de gas lacrimógeno contra ellos", afirmó el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.