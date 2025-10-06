Trump dice que Hamás "está aceptando cosas muy importantes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que Hamás está cediendo en asuntos "muy importantes" en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.

"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes", añadió.

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo", aunque "llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí", afirmó el republicano.

Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones.