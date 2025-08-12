Trump se declara a favor de llevar a Powell ante la justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes su llamado a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y citó un "importante proceso judicial" contra el jefe de la Fed, Jerome Powell, por las reformas de los edificios del banco central.

"Jerome "Demasiado tarde" Powell debe bajar YA las tasas", escribió Trump en su plataforma de redes sociales.

"Estoy, sin embargo, considerando permitir que un importante proceso judicial contra Powell proceda debido al horrible, y groseramente incompetente, trabajo que ha hecho en la gestión de la construcción de los edificios de la Fed".

INFORMACIÓN EN PROCESO...