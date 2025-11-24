Aerolíneas internacionales pausan vuelos a Venezuela

Diferentes aerolíneas cancelaron vuelos hacia y desde Venezuela en respuesta a un aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) que indicaba a los operadores que “tuvieran precaución” en medio de un enfrentamiento cada vez mayor entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.

Las aerolíneas como Avianca, Tap - Transportes Aéreos Portugueses, Latam Airlines, Iberia, Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA y Caribbean Airlines Ltd. suspendieron sus rutas hacia y desde Venezuela el sábado, según informó el presidente de la asociación venezolana de aerolíneas en un mensaje de texto. La española Iberia Líneas Aéreas de España suspendió sus vuelos a partir de ayer lunes, mientras que otras aerolíneas seguirán operando, según la asociación.

Turkish Airlines se sumó a la cancelación de vuelos desde el domingo y hasta el 28 de noviembre y anunció que le permitirá a los pasajeros cambiar su vuelo para otro destino o en otra fecha.

La FAA emitió un aviso el sábado instando a los operadores a tomar precauciones a cualquier altitud debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela”.

La agencia también indicó en un comunicado aparte que la interferencia con los sistemas de navegación en el espacio aéreo del país y los ejercicios militares venezolanos han aumentado.

La advertencia de la agencia surge en medio de la creciente preocupación por posibles ataques militares estadounidenses contra objetivos en territorio venezolano. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques letales contra presuntos barcos narcotraficantes en el mar Caribe y ha desplegado el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, en la región.

“Si bien Venezuela en ningún momento ha expresado su intención de atacar la aviación civil, el ejército venezolano posee aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes operativas de las aeronaves civiles”, dijo la FAA.

Latam Airlines anunció la suspensión de sus vuelos Bogotá-Caracas-Bogotá el domingo y el lunes, y que van a monitorear la situación diariamente. Un portavoz de Avianca dijo que si bien los vuelos del sábado fueron cancelados, la compañía no podía comentar sobre futuras cancelaciones de vuelos. La brasileña Gol dijo que los vuelos desde el aeropuerto de Guarulhos de Sao Paulo a Caracas también fueron cancelados el domingo, según un comunicado de la compañía enviado por mensaje de texto.

La Aeronáutica Civil de Colombia activó una serie de medidas de coordinación con las aerolíneas comerciales que operan en la región, luego de que la FAA publicara su aviso. Esta advertencia norteamericana señala un deterioro de la seguridad y un incremento de la actividad militar en territorio venezolano, lo que podría poner en riesgo las operaciones civiles que crucen el Área de Información de Vuelo de Maiquetía.

Ante esto, la Aerocivil y las aerolíneas están tomando medidas luego de un aviso de seguridad sobre una zona aérea cerca de Venezuela. (Con información de agencias)