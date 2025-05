Trump asegura que Putin está "jugando con fuego" tras ataques con drones y misiles contra Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la mañana de este martes que su par ruso, Vladimir Putin, está "jugando con fuego".

Los recientes comentarios de Trump se conocen después de algunos de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde que comenzó la guerra a gran escala de Rusia a principios de 2022.

"Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya le habrían sucedido a Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. Está jugando con fuego!", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Los dichos de Trump se dan después de que hace poco más de una semana habló por teléfono con Putin, el republicano ha expresado en varias ocasiones su malestar por la falta de avances en el proceso de diálogo impulsado desde la Casa Blanca.

Putin ha hecho caso omiso de los constantes llamamientos a un alto el fuego.

Los gobiernos de Rusia y Ucrania mantuvieron el 16 de mayo en Turquía sus primeros contactos directos en más de tres años, de los que surgió como único compromiso tangible el intercambio de mil prisioneros por cada una de las dos partes.