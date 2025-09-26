Trump asegura que está "muy cerca" un acuerdo para la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está cerca de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y traer a los rehenes a casa.

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que recupera a los rehenes, va a ser un acuerdo que pone fin a la guerra", dijo Trump a periodistas antes de salir de la Casa Blanca para asistir al torneo de golf de la Ryder Cup en Nueva York.

No ofreció más detalles.

Mientras los líderes internacionales se reunían esta semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos dio a conocer un plan de paz de 21 puntos para Oriente Medio destinado a poner fin a la guerra de casi dos años en Gaza entre Israel y Hamás.

La propuesta fue distribuida el martes a funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán, según el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Trump, que sigue siendo el aliado más firme de Israel en la escena mundial, dijo que habló el jueves con representantes de varias naciones de Oriente Medio, así como con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.