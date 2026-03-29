EU e Irán negocian el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos negoció con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz, cuya parálisis desde el inicio de la guerra en Medio Oriente disparó el precio del oro negro.

"Nos han dado, por respeto creo, 20 barcos petroleros, grandes, muy grandes barcos petroleros que van a pasar por el estrecho de Ormuz, y eso empieza mañana por la mañana, durante los próximos días", aseguró el presidente estadounidense a los periodistas.