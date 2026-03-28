Buque de asalto anfibio de EU llega a Oriente Medio

El buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Oriente Medio, informó el sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El navío, cuya base habitual está en Japón, arribó a la región el viernes, indicó el Centcom en una publicación en X.

El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a "unos 3.500" marineros y soldados del Cuerpo de Marines.

El grupo también incluye "aviones de transporte y de combate, así como medios de asalto anfibio y activos tácticos".

La publicación está acompañada de cuatro imágenes, incluida una que muestra varios helicópteros Seahawk en la cubierta del buque.

Otra fotografía muestra un caza F-35, capaz de despegar y aterrizar en el USS Tripoli.

El viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Washington podría lograr sus objetivos en Irán sin desplegar fuerzas terrestres.

Pero el presidente Donald Trump mantiene desde hace varias semanas cierta ambigüedad sobre esta alternativa.

Varios medios estadounidenses informaron en los últimos días de que el mandatario baraja enviar próximamente al menos 10,000 militares a Oriente Medio.