Trump amenaza con "erradicar" a Hamás "si no se portan bien"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este lunes de que podrían "erradicar" a Hamás si no cumple el acuerdo de alto el fuego y "no se portan bien".

"Tienen que ser buenos y si no son buenos van a ser erradicados. Absolutamente. Podemos hacerlo y tenemos la capacidad", ha afirmado Trump durante un acto con la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense ha abogado por "dar una opción". "Esperemos que haya menos violencia, pero son gente violenta, ya saben. Hamás ha sido muy violento", ha indicado. "Pero ya no tienen el apoyo de Irán. No lo tienen. El de nadie", ha añadido.

Al ser interrogado por si estaba refiriéndose a una intervención militar directa estadounidense, Trump se ha apresurado a negarlo. "Hay muchos países que me han llamado tras los asesinatos de Hamás para decirme que les encantaría entrar y ocuparse de la situación", ha explicado.

"También está Israel, que entraría en dos minutos si yo se lo pidiera. Podría decirles 'entrad y ocuparos', pero ahora mismo no lo hemos dicho", ha recalcado.

Trump ha recibido este lunes en la Casa Blanca al primer ministro australiano, Anthony Albanese, un encuentro en el que han abordado cuestiones como la venta de submarinos o el comercio de minerales y tierras raras como aspectos clave de la relación bilateral.