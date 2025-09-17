Tiroteo Pensilvania deja saldo de al menos tres policías muertos y dos heridos

Un hombre armado abrió fuego el miércoles en Pensilvania contra cinco policías, tres de los cuales murieron y dos resultaron heridos de gravedad, informó el jefe de la policía de ese estado del este de Estados Unidos.

"Cinco agentes de las fuerzas del orden han resultado heridos hoy por disparos, tres de ellos fatalmente", declaró Christopher Paris en una rueda de prensa.

El jefe policial anunció que los otros dos policías habían sido trasladados al hospital en estado crítico "aunque estable".

Agentes de la policía mataron a tiros al atacante, añadió Paris.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles por la tarde en la localidad de Codorus, en el condado de York, a unos 185 km al oeste de Filadelfia.

Los policías estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica cuando el atacante les disparó.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también en la rueda de prensa, lamentó "un día absolutamente trágico y conmovedor para el condado de York y para toda Pensilvania".

Asimismo, la Policía indicó que, aunque su personal continúa investigando el incidente y se considera un escenario activo, no aprecia ya ningún peligro para la comunidad local que reside en el municipio de Codorus, en el sur del condado de York.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó a través de su cuenta en la red social X del despliegue de agentes de la Policía Federal (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en el lugar de los hechos. "La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable", dijo.

También se ha involucrado el Departamento de Seguridad Nacional, que, según su secretaria, Kristi Noem, está dando seguimiento a la situación y trabajando con otras agencias. "Oramos por las víctimas y sus familias. Esta violencia debe cesar", dijo.