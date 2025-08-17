Suben a 43 los muertos en ataque en el noroeste de Nigeria

Al menos 43 personas murieron el domingo por la noche a manos de un grupo criminal que atacó un mercado en el noroeste de Nigeria, afirmaron este lunes las autoridades locales.

"Confirmamos la muerte de 43 personas tras el ataque cometido por criminales en el pueblo de Goronyo en el estado de Sokoto", informó el vocero del gobierno de Sokoto, Muhammad Bello, en un comunicado el lunes por la noche.

Los delincuentes atacaron el mercado de la aldea de Goronyo al anochecer.

"Era un día de actividad y había muchos comerciantes" en el lugar, indicó el portavoz, contactado telefónicamente por la AFP, sin brindar mayores detalles.

Este lunes de tarde temprano, tampoco la Policía del estado de Sokoto pudo atender los requerimientos.

El noroeste y el centro de Nigeria son desde hace varios años escenarios de violencia perpetrada por grupos armados, llamados localmente "bandidos", que atacan aldeas, roban ganado, cometen pillajes y secuestran personas, sobre todo chicas jóvenes, a cambio del pago de rescate.

Diez días atrás, al menos 19 personas murieron en un ataque contra un mercado de otra aldea también en el estado Sokoto, en el distrito de Sabon Birni.

De acuerdo a las fuentes, fue un ataque en represalia después de que 11 delincuentes fueran abatidos en un mercado de un poblado cercano por un grupo de autodefensa local.