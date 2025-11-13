Starmer defiende una BBC independiente

Londres. El primer ministro británico Keir Starmer prometió ayer 12 de noviembre, "defender siempre una BBC fuerte e independiente", sin pronunciarse sobre las amenazas de demanda por difamación de Donald Trump contra el grupo audiovisual, a dos días del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense.

El dirigente laborista consideró, sin embargo, que el grupo audiovisual público debe "poner orden en sus asuntos", "respetar los más altos estándares (de calidad)" y "corregir rápidamente los errores".

Donald Trump amenaza con reclamar 1,000 millones de dólares a BBC por haber distorsionado sus declaraciones en un documental, emitido en octubre de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

En una carta al grupo audiovisual británico, los abogados de Trump dieron plazo hasta el viernes para que se retracte y retire el documental.

Starmer fue interrogado ayer en el Parlamento por un diputado que le preguntó si tenía intención de pedir a Trump que renunciara a su demanda por difamación.

El primer ministro evitó responder, aunque mostró su intención de "defender siempre una BBC fuerte e independiente".

"En la era de la desinformación, el argumento a favor de un servicio informativo británico imparcial es más fuerte que nunca", subrayó, en su primera declaración pública sobre el asunto.

Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt insistió por su parte en que "el presidente (Trump) claramente indicó que se trataba de un órgano de propaganda izquierdista, desafortunadamente subvencionado por el contribuyente británico".

"Y él considera que eso es extremadamente lamentable para el pueblo británico. Creo que el presidente estaba profundamente preocupado por el montaje, el montaje deliberado y deshonesto de su discurso", señaló.