SRE reporta cero incidentes en festejos patrios de mexicanos en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los festejos patrios organizados por la comunidad mexicana en Estados Unidos se llevaron a cabo en orden y sin incidentes.

De acuerdo con la Cancillería, se realizaron 236 celebraciones en distintas ciudades estadounidenses, tanto organizadas directamente por los consulados como por agrupaciones comunitarias, todas ellas con saldo blanco.

Entre el 13 y 16 de septiembre, la red consular reforzó acciones de protección y asistencia, compartió recomendaciones sobre el respeto a las leyes locales y difundió mensajes preventivos para evitar riesgos durante las conmemoraciones.

La SRE subrayó que se mantuvo atenta ante cualquier situación que pudiera afectar a connacionales y reiteró su compromiso de velar por la seguridad y la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.

(Con información de Perla Pineda.)