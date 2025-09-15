Lectura2:00 min
FOTOS: El primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de CDMX
Mexicanas y mexicanos apostados en el Zócalo de la Ciudad de México conmemoraron el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México al grito de viva México, enmarcado por un hecho histórico.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió al balcón de Palacio Nacional para encabezar la ceremonia del Grito de Independencia. La Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, albergó la conmemoración de esta gesta heroica, en un evento que por primera vez en la historia de México fue encabezado por una mujer.
La multitud, con banderas y paraguas para protegerse de la lluvia, se congregó en el Zócalo desde horas previas, donde La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho amenizó la fiesta mexicana.
Previo a su primer Grito de Dolores como mandataria, la presidenta Sheinbaum recibió la bandera nacional por parte de una escolta militar conformada únicamente por mujeres.
La presencia de la presidenta Sheinbaum en el balcón principal fue recibida con gritos y ovaciones de los asistentes.
El acto procedió con el tañido de la campana y la arenga de los héroes nacionales. Su discurso concluyó con los vivas a México, que resonaron en la plaza principal.
La plaza y los edificios circundantes estuvieron adornados con iluminación conmemorativa. Figuras de héroes de la Independencia y el escudo nacional proyectados en las fachadas conformaron el escenario del evento.
El acto concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales. La ceremonia marcó un hito en la vida política del país al ser la primera vez que una mujer encabeza esta tradición cívica, lo que suma un nuevo capítulo a la historia de las conmemoraciones de la Independencia.