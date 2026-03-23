SRE cesa a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara

Martín Camarena de Obeso fue cesado cómo cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, tras revelarse que mantenía vínculos empresariales con una red relacionada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con una publicación del Diario Oficial de la Federación, la medida fue determinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y pone fin a las funciones que el exrepresentante consular desempeñaba en esa ciudad, donde tenía jurisdicción en diversos estados del país, entre ellos Colima, Nayarit, Sinaloa y las dos Californias.

“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, con fecha del 2 de marzo de 2026 se dispuso la cancelación de la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA NÚMERO UNO”, se anunció en el documento firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

El periódico El Universal reveló el pasado 2 de marzo que Camarena de Obeso tenía vínculos empresariales con una red relacionada al CJNG. Informó que es socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, a la que sancionó en febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por formar parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG.

El empresario, originario de Jalisco, se desempeñaba en el cargo como cónsul honorario desde el 2002 con funciones principalmente de representación y promoción comercial, y su nombramiento fue ratificado en el 2025.