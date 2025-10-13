Singapur y Corea del Sur son los países de la OCDE con los mayores índices de pensamiento creativo

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señalaron que los países con el mayor desempeño en pensamiento creativo son Singapur, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, quienes obtuvieron un puntaje medio superior a 36 puntos dentro del escalafón de la organización.

A estos les siguen Estonia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Bélgica, Polonia y Portugal, que obtuvieron un puntaje superior a 34 puntos y se ubicaron por encima del promedio de los países de la organización.

Por debajo de la cifra promedio están Italia, Malta, Hungría, Chile, México, entre otros países. También siguen Uruguay, Catar y Rumania. Pero todos estos países mencionados están por encima de Colombia, que obtuvo un puntaje de 26 puntos.

Países de la región por detrás de Colombia son Perú, Brasil y Panamá, todos con un puntaje de 23 puntos. Los que se ubicaron en los últimos escaños fueron Albania (13 puntos), Filipinas (14 puntos), Uzbekistán (14 puntos), Marruecos (15 puntos) y República Dominicana (15).

Más cifras de la OCDE

Según lo señaló la organización, Colombia es uno de los países con los índices de empleo informal más altos. Con base en los datos, este sería de 56.1%. A este le siguen México (55.5%), Costa Rica (37.4%), Chile (27.5%) y Turquía (27.3%).

También hay países como Polonia, Eslovaquia, Portugal o Grecia, pero con niveles de informalidad que no son comparables con los de los países anteriores, pues estos oscilan entre 4.5% y 7 por ciento. Países como España, Noruega, Bélgica, Austria y Eslovenia tienen niveles inferiores a 2 por ciento.