Rusia responderá a amenazas de Europa: Putin

Sochi, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó ayer que Moscú observa atentamente "la creciente militarización de Europa" y prometió una "respuesta a las amenazas", después de que los países europeos incrementaran su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

"La respuesta a las amenazas será, como mínima, muy convincente. Y sí, digo la respuesta. Nosotros nunca hemos iniciado una confrontación militar", declaró Putin durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia.

Consideró que el envío de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Kiev constituiría "una nueva escalada" entre Moscú y Washington. Algunos altos cargos estadounidenses plantearon la posibilidad de vender ese tipo de armas a los europeos para que se las entreguen a Ucrania.

"Utilizar Tomahawk es imposible sin la participación directa de militares estadounidenses. Esto significaría una nueva escalada", advirtió.