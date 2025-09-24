Rusia propone subir el IVA para financiar un quinto año de guerra en Ucrania

El Ministerio de Finanzas de Rusia propuso elevar el impuesto sobre el valor añadido este miércoles el 20% en 2026 para financiar el gasto militar en lo que sería el quinto año de la guerra en Ucrania.

La propuesta llega en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Rusia de "tigre de papel" por "luchar sin rumbo durante tres años y medio" y dijo que el presidente Vladimir Putin y Rusia tenían "grandes problemas económicos".

Putin señaló la semana pasada que estaba abierto a subir ciertos impuestos para hacer frente a los gastos financieros durante la guerra, y dijo que Estados Unidos había subido los impuestos a los ricos durante las guerras de Vietnam y Corea.

Alza de impuestos para financiar "defensa y seguridad"

La propuesta coincide con un artículo de Reuters de la semana pasada. El IVA representó el 37% de los ingresos del presupuesto federal en 2024 y los analistas estiman que el aumento generaría alrededor de 1 billón de rublos (unos 11,900 millones de dólares) en ingresos adicionales.

El Ministerio de Finanzas, que dijo que las subidas de impuestos estarían "destinadas principalmente a financiar la defensa y la seguridad", señaló en un comunicado que también proponía otras subidas de impuestos, entre ellas a las empresas de juegos de azar.

Putin se había comprometido a no introducir cambios importantes en el sistema fiscal antes de 2030, tras las subidas de impuestos introducidas en 2025. El 5 de septiembre pidió al Gobierno que aumentara los ingresos mediante una mayor productividad, no con impuestos.

Tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump publicó en la red social Truth Social: "Putin y Rusia tienen GRANDES problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe".

El tono de Trump contrastaba con el trato de alfombra roja que dio a Putin en una cumbre Alaska el mes pasado, parte de un ostensible impulso para acelerar el fin de la guerra.