Rusia duplica plazo de estancia para extranjeros con visa electrónica

A partir del 23 de agosto entrará en vigor en Rusia una nueva normativa que amplía tanto la validez como el periodo de estancia permitido para los extranjeros que viajen con visa electrónica unificada.

De acuerdo con la Embajada de Rusia en México, el documento tendrá una vigencia de 120 días desde su expedición, en lugar de los 60 actuales, mientras que el tiempo de estancia autorizado se extenderá de 16 a 30 días a partir de la fecha de entrada.

Se aclaró que hasta las 00:00 horas (hora de Moscú) del 23 de agosto continuarán aplicándose las condiciones anteriores: validez de 60 días y estancia máxima de 16.

La visa electrónica puede ser solicitada por ciudadanos de 64 países, entre ellos México, y puede solicitarse en línea en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso (electronic-visa.kdmid.ru) o a través de la aplicación móvil oficial. La solicitud debe presentarse al menos cuatro días antes de la fecha de viaje.

Con esta modificación, el gobierno ruso busca facilitar los trámites y alentar el turismo de corta estancia.