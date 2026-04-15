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Rusia se compromete a suministrar más petróleo a Cuba tras enviar cargamento de crudo
Rusia seguirá ayudando a Cuba, que se encuentra en una situación de grave escasez de combustible, con suministros cruciales de petróleo, dijo este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.
Rusia seguirá ayudando a Cuba, que se encuentra en una situación de grave escasez de combustible, con suministros cruciales de petróleo, dijo este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dos semanas después de que Moscú enviara un petrolero con unos 700,000 barriles de crudo a la isla caribeña.
Washington suspendió las exportaciones de petróleo a Cuba procedentes de su principal aliado, Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, lo que provocó una grave escasez de combustible , con casi 11 millones de habitantes.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles punitivos a los países que envíen crudo a Cuba, en un intento por presionar . Posteriormente, Estados Unidos permitió el envío de petróleo ruso a Cuba —el primero de Moscú este año— por razones humanitarias.
Otro importante proveedor, México, suspendió sus envíos.
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Lavrov, de visita en China, dijo que Rusia proporcionará ayuda humanitaria a Cuba, su aliado de larga data.
"Hemos enviado el primer petrolero con 100,000 toneladas (700,000 barriles) de petróleo para Cuba. Por supuesto, esto probablemente durará un par de meses; no soy un especialista", dijo en una rueda de prensa al término de la visita de dos días.
"Pero no tengo ninguna duda de que seguiremos prestando dicha ayuda y de que (China) seguirá, por supuesto, participando también en esta cooperación", añadió Lavrov, sin referirse a la cuestión de si Estados Unidos autorizará o no futuros envíos.
Cuba produce menos de un tercio del petróleo que necesita.
Aunque autorizó el reciente envío ruso, el Gobierno de Trump dijo que revisaría los futuros envíos de petróleo a Cuba "caso por caso".
Lavrov dijo que esperaba que Estados Unidos no volviera a los tiempos de las "guerras coloniales".