Rusia se compromete a suministrar más petróleo a Cuba tras enviar cargamento de crudo

Rusia seguirá ⁠ayudando a Cuba, que se encuentra en una situación de ⁠grave escasez de combustible, con suministros cruciales de petróleo, dijo este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dos semanas ⁠después de que Moscú enviara un ⁠petrolero con unos 700,000 barriles de crudo a la isla caribeña.

Washington suspendió las exportaciones de petróleo a Cuba procedentes de su principal aliado, Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, lo que provocó una grave escasez de combustible , con casi 11 millones de habitantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles punitivos a los países que envíen crudo a Cuba, en un intento por presionar . Posteriormente, Estados Unidos permitió el envío de petróleo ruso a Cuba —el primero de Moscú este año— por razones humanitarias.

Otro importante proveedor, México, suspendió sus envíos.

Lavrov, de visita en China, dijo que Rusia proporcionará ayuda humanitaria a Cuba, su aliado de larga data.

"Hemos enviado el primer petrolero con 100,000 toneladas (700,000 barriles) de petróleo para Cuba. Por supuesto, esto probablemente durará un par de meses; no soy un especialista", dijo ⁠en una rueda de prensa al ⁠término de la visita ⁠de dos días.

"Pero no tengo ninguna duda de que seguiremos prestando dicha ayuda ⁠y de que (China) seguirá, por supuesto, participando también en esta cooperación", añadió Lavrov, sin referirse a la cuestión de si Estados Unidos autorizará o no futuros envíos.

Cuba produce menos de un tercio del petróleo que necesita.

Aunque autorizó el reciente envío ruso, el Gobierno de Trump dijo que revisaría los futuros envíos de petróleo a ⁠Cuba "caso por caso".

Lavrov dijo que esperaba que Estados Unidos no volviera a los tiempos de las "guerras coloniales".