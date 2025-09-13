Rubio tacha de "inaceptable" la incursión de drones rusos en Polonia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó este sábado como "inaceptable" la incursión de 17 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia ocurrida esta semana.

"La cuestión es saber si esos drones tenían por objetivo específico entrar a Polonia. Si ese es el caso, si la evidencia nos conduce a ello, entonces obviamente se trataría de una escalada mayor", dijo Rubio a reporteros en Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el jueves que la supuesta incursión de drones rusos en la vecina Polonia podría haber ocurrido por "error", incluso cuando el incidente alarmó a Europa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, desestimó la sugerencia de Trump. "También desearíamos que el ataque con drones a Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos", posteó el viernes en X.

Las autoridades polacas informaron haber recuperado partes de 17 drones de fabricación rusa, que cayeron sin causar heridos ni daños importantes en el este del país el miércoles.

Rusia, que ha rechazado las peticiones de Trump de un alto el fuego en Ucrania, aparentemente disparó los 17 drones que impactaron en Polonia, cuya seguridad está garantizada por la OTAN, una alianza respaldada por Estados Unidos, y cuyo presidente visitó la Casa Blanca la semana anterior.

Las capitales europeas y la Unión Europea calificaron el ataque como una prueba de la determinación de la OTAN ante la guerra en curso de Rusia en Ucrania.