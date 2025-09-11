Varsovia lleva el tema de los drones rusos al Consejo de Seguridad

Varsovia. Varios países anunciaron medidas ayer 11 de septiembre, para reforzar la defensa del espacio aéreo de Polonia, en vísperas de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio.

La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.

Al acudir al Consejo de Seguridad, Polonia pretende "llamar la atención del mundo entero sobre este ataque sin precedentes perpetrado por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y de la OTAN", declaró el jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski, a la emisora RMF FM.

En una nota enviada por la embajada de Polonia en México, Sikorski recordó que: “soy consciente de que Rusia afirma que no hay evidencia de que se tratara de drones rusos, incluso sugiriendo una provocación ucraniana (...) El Kremlin vuelve a burlarse de los esfuerzos de paz del presidente Trump”.

Sin embargo Trump dijo que la incursión de drones a Polonia pudo deberse a un “error”, en un claro guiño al presidente Putin.