Lula propone alianza Pemex-Petrobras en el Golfo de México

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró el viernes que había propuesto una alianza entre las empresas energéticas estatales Petrobras y Pemex para explorar yacimientos petrolíferos en el Golfo de México.

"Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras", declaró Lula en un acto, en el que señaló que había llamado a ⁠la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para plantearle la idea, al tiempo que ⁠destacaba la dilatada experiencia de Petrobras en la producción de petróleo en aguas profundas.

El líder de izquierda señaló que Petrobras intentaría recomprar una refinería en el estado de Bahía que fue vendida al fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, en 2021, bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro.

"Vendieron la refinería de Bahía, la recompraremos. Puede que nos lleve un tiempo, pero lo haremos”, declaró Lula en un acto, refiriéndose a la refinería de Mataripe, ahora controlada por Acelen, propiedad de Mubadala.

Petrobras y Acelen no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Petrobras opera en el Golfo a través de una empresa conjunta con Murphy Exploration & Production. Pemex ha estado tratando de seguir adelante con complejos proyectos del Golfo, incluido el desarrollo de gas de aguas profundas de Lakach, incluso cuando la producción de sus campos marinos más antiguos continúa disminuyendo.