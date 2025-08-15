Lectura 1:00 min
Putin y Zelenski concertarán una reunión, afirma Donald Trump
El presidente de Estados Unidos compartió en entrevista con Fox News algunos resultados de su reunión con su homólogo Ruso, Vladimir Putin, en Alaska.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin, van a fijar una reunión para tratar de alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.
"Ahora, depende realmente del presidente Zelenski conseguirlo. Y yo diría también que las naciones europeas tienen que implicarse un poco. Pero depende del presidente Zelenski... Y si quieren, estaré en esa próxima reunión", dijo Trump a Fox News tras reunirse con Putin en Alaska.
"Van a organizar una reunión ahora entre el presidente Zelenski, el presidente Putin y yo, supongo", añadió el republicano.