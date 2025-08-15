Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Putin y Zelenski concertarán una reunión, afirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos compartió en entrevista con Fox News algunos resultados de su reunión con su homólogo Ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

main image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles pasado que si su reunión con Vladimir Putin va bien, le gustaría celebrar un segundo encuentro pronto con el mandatario ruso y su par ucraniano, Volodimir Zelenski. Foto:AFP

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin, van a fijar una reunión para tratar de alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

"Ahora, depende realmente del presidente Zelenski conseguirlo. Y yo diría también que las naciones europeas tienen que implicarse un poco. Pero depende del presidente Zelenski... Y si quieren, estaré en esa próxima reunión", dijo Trump a Fox News tras reunirse con Putin en Alaska.

Te puede interesar

"Van a organizar una reunión ahora entre el presidente Zelenski, el presidente Putin y yo, supongo", añadió el republicano.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete