El presidente Gustavo Petro pide apoyo de México para localizar a jóvenes cantantes colombianos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al cuerpo diplomático colombiano en México, su ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, desaparecidos tras un concierto en Sonora.

Desde su cuenta en la red social X, Petro señaló que la desaparición podría estar relacionada con redes delictivas multinacionales y con problemas sociales como el consumo desmedido de drogas.

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, agregó el mandatario colombiano.

La noticia ha generado alarma en la comunidad artística y en redes sociales, donde seguidores y colegas de los músicos han expresado su solidaridad y exigido acciones inmediatas por parte de las autoridades mexicanas y colombianas.

Hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido algún comentario.