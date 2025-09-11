Martha Lidia Pérez Gumecindo es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La Secretaría de Gobernación anunció la designación de Martha Lidia Pérez Gumecindo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), luego de un proceso de selección que incluyó consulta pública, participación de colectivos de víctimas y entrevistas a 25 aspirantes. La nueva comisionada podría iniciar funciones este mismo viernes.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que el proceso inició el pasado 8 de agosto con la publicación de las bases en el Diario Oficial de la Federación, en el que se recibieron 1,155 propuestas de perfiles. “Este proceso mostró el interés de la sociedad en un tema tan sensible”, destacó.

Tras una revisión documental y la recepción de 1,642 opiniones de colectivos y familiares de víctimas, se entrevistó a 15 hombres y 10 mujeres. De esas entrevistas se integró una quinteta final que fue presentada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomó la decisión final.

Pérez Gumecindo es abogada veracruzana, maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, con certificación en materia de desaparición forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda. Ha sido titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y ha impulsado esquemas de coordinación interinstitucional que derivaron en judicializaciones históricas de casos de desaparición.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que la designación respondió a criterios técnicos, jurídicos y operativos, además de reconocer la sensibilidad y empatía de la nueva comisionada hacia las familias de personas desaparecidas. “Tenemos el mismo objetivo: encontrarles, que se conozca la verdad y haya justicia”, afirmó.

Rodríguez reiteró que el gobierno federal trabaja en la implementación de la reciente reforma legal que obliga a todos los estados a contar con fiscalías especializadas en desaparición y anunció que próximamente se convocará a una Jornada Nacional de Capacitación para fortalecer las capacidades locales de búsqueda