Paraguay inicia el proceso para la adhesión del país a la OCDE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha avanzado que Paraguay se prepara para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Hoy, Paraguay se prepara para un desafío todavía mayor, iniciar el proceso de adhesión a la OCDE", aseguró durante su intervención en la sesión inaugural del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Competencia, organizado por la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Peña señaló que el país "confía en sí mismo" y quiere "caminar al lado de las naciones que comparten los mismos valores de transparencia y desarrollo inclusivo". Asimismo, afirmó que este es un paso que refleja la decisión de Paraguay de avanzar hacia los más altos estándares internacionales de desarrollo y gobernanza.

El presidente de Paraguay ya avanzó el pasado mes de diciembre ante los órganos directivos de la organización internacional la intención de que su país pudiese adherirse como miembro durante su mandato, que finalizará en agosto de 2028.